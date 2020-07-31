Міжнародний арбітраж почав розгляд справи про втрату активів "Укренерго" у Криму

Арбітражний суд в Парижі (Франція) 16 липня 2020 року розпочав розгляд справи щодо незаконного захоплення РФ інфраструктурних об'єктів НЕК "Укренерго" на території Криму.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"В межах справи "Укренерго" вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабміном і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року, а саме за захоплення РФ під час анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать Укренерго.

Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист", - йдеться у повідомленні.

"Станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо можливості подати запит на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК "Укренерго" буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву", - додали у компанії.

Як зазначив член правління НЕК "Укренерго" Максим Юрков, вартість активів, щодо яких подано позов, буде встановлено після проведення оцінки.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року НЕК "Укренерго" відповідно до чинної процедури розгляду справ до представників РФ відправило запити для досудового врегулювання спору.

У серпні 2019 року НЕК "Укренерго" повідомила РФ про передачу до арбітражного суду вимог в спорі щодо втрати активів на території Криму.

Економічна правда