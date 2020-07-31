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НАБУ проводило обшуки в компанії Новинського 

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:10
 

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у центральному офісі групи компаній Smart Energy, що належить нардепу і бізнесмену Вадиму Новинському.

Про це повідомляла пресслужба компанії 30 липня.

Зазначалось, що обшуки проходили у центральному офісі Smart Energy, а також в офісі в селі Яхники (Полтавська обл.). 

 

В компанії зазначають, що виходячи з тексту судової ухвали, слідчі дії проводяться в рамках розслідуваннящодо законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія", про придбання якої заявила Enwell Energy (у минулому Regal Petroleum, входить до групи Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні цього року.

Smart Energy наголошує на безпідставному тиску на британського інвестора та весь бізнес групи.



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Новинський НАБУ

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