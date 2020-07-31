Кабмін 5 місяців не може погодити черговий список об'єктів малої приватизації – Фонд держмайна

Кабмін уже 5 місяців обговорює черговий список об'єктів малої приватизації, список скоротився із 360 об'єктів до 253.

Про це у Facebook повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Наразі маємо тривожні сигнали від бюрократії яка прокидається і "добігає". Уряд вже 6 місяців не може подати на ВР список підприємств, які уряд вважає за необхідне внести до списку заборонених до приватизації.

Чергова порція об’єктів для передачі в Фонд проходить надцяте коло і за 5 місяців обговорень список скоротився з 360 об’єктів до 253, а вчора на урядовому комітеті відправили на доопрацювання..... І щось там дуже стратегічне і комусь потрібне ...", - написав Сенниченко.

"Маємо наразі чітку політичну волю Володимира Зеленського та Дениса Шмигаля і сподіваюся, "бєзлікая бюрократія" не має шансів заволинити", - зазначив Сенниченко.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Пізніше виявилось, що готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Економічна правда