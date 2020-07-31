У Сенаті США готуються виділити Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги
У Сенат США внесли законопроєкт, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт був представлений республіканськими і демократичними лідерами сенатського Комітету у закордонних справах.
Законопроєкт також дозволяє виділяти до $4 мільйонів на підготовку українських офіцерів, вимагає звіту Міністерства оборони США і Державного департаменту про потреби Збройних сил України та плану надання допомоги у сфері безпеки.
Документ також передбачає призначення спеціального посланника для України.
Раніше Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні в наступному фінансовому році по військовій лінії від США $ 250 млн.
В кінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin за контрактом, який підписали в грудні 2019 року.
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