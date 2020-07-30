Посадовці ЗСУ "розпилили" 37 мільйонів на роботах із облаштування полігону

Посадовці ЗСУ у змові з компанією-підрядником отримали від Міністерства оборони понад 37 мільйонів гривень за роботи із облаштування польового табору, які не були виконані.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що посадові особи ЗСУ у змові з представниками ТОВ організували прийом робіт та послуг з облаштування польового табору "Широкий лан" у с. Улянівка (Миколаївська обл.) у такий спосіб, що ТОВ отримало від Міністерства оборони України понад 37 млн грн за роботи, які фактично не виконало. Сума завданих державі збитків внаслідок незаконної переплати підтверджена висновком Державної аудиторської служби та експертизами.

30 липня 2020 року п’ятьом особам повідомлено про підозру.

Йдеться про:

- начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України*;

- начальника Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів Головного КЕУ ЗСУ*;

- начальника відділу технічного нагляду за будівництвом Головного КЕУ ЗСУ*;

- бенефіціара ТОВ;

- директора ТОВ.

Посади чиновникыв ЗСУ вказані на момент вчинення злочину.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. НАБУ і САП вживає заходів для встановлення інших учасників вчинення злочину.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП здійснюють із листопада 2019 року після передачі справи з Державного бюро розслідувань.





