Економіка США у другому кварталі впала на рекордні 32,9%

Економіка США у другому кварталі 2020 року впала на 32,9% в перерахунку на річні темпи, йдеться в попередньому звіті міністерства торгівлі США.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що це рекордне падіння за час публікації подібної інформації, яка почалася практично відразу після Другої світової війни.

Тим часом аналітики в середньому прогнозували більш значний спад: респонденти Trading Economics припускали скорочення на 34,1%, опитані The Wall Street Journal очікували зниження на 34,6%.

ВВП в першому кварталі знизився на 5%.

Пандемія коронавірусної інфекції викликала припинення роботи підприємств, закриття магазинів, готелів, ресторанів і кафе, через режим самоізоляції люди переважно залишалися вдома.

Все це вкрай негативно позначилося як на споживчих, так і на корпоративних витратах.

Раніше американський ВВП ніколи не падав за квартал більш ніж на 10%, відзначає MarketWatch. До цього року економіка США продемонструвала найтриваліший період зростання в своїй історії із середніми темпами близько 2%, він тривав 11 років.

Тим часом експерти вважають, що економіка почала відроджуватися у третьому кварталі, хоча збільшення числа випадків інфікування останнім часом охолоджує прогнози.

Проте, поки очікується, що в липні-вересні зростання ВВП може досягти 18%.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП США, в квітні-червні впали на 34,6% в річному вираженні. Це також стало рекордним зниженням.

Особливо сильно це торкнулося сфери послуг (витрати на подорожі та туризм, медичне обслуговування, їжу поза домом), яка продемонструвала падіння на 43,5%. Крім того, на 11,3% скоротилися покупки товарів через зменшення попиту, в тому числі на одяг і бензин.

Інвестиції компаній в обладнання у другому кварталі знизилися на максимальні в історії 37,7%. Покупки новобудов впали на 38,7%.

Обсяг експорту впав на 64%, імпорту - на 53%. Це обумовлено руйнуванням ланцюжків поставок по всьому світу, а також глобальним падінням попиту.

При цьому держвитрати незначно збільшилися - на 2,7%.

Індекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), який уважно відслідковує Федеральна резервна система при оцінці ризиків інфляції, у другому кварталі зменшився на 1,1% після підвищення на 1,7% в попередні три місяці.

Федрезерв таргетує цей показник на рівні 2%.

Представлена Мінторгом в четвер інформація є першою оцінкою зміни ВВП США з трьох. Публікація переглянутих даних запланована на 27 серпня, остаточних - на 30 вересня.