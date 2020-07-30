Мін'юст проситиме вето на продовження мораторію на стягнення майна за валютними кредитами
Міністерство юстиції пропонує ветувати законопроєкт №3640, який зупиняє будь-яке примусове стягнення боргів (законопроєкт надійшов на підпис президенту Володимиру Зеленському).
Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"За боржника рано чи пізно заплатить держава через механізми гарантій держави щодо виконання судових рішень і спеціальну бюджетну програму, міжнародні арбітражі або рішення Європейського суду з прав людини", - додав міністр.
Нагадаємо:
16 липня Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.
15 липня фінансовий комітет ВР підтримав законопроєкт №3640 Олександра Дубінського, який передбачає, зокрема, продовження дії мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, У НБУ заявили, що цей законопроєкт ставить під загрозу доступну іпотеку.
"Замість того, щоб скасувати мораторій, зараз нам пропонують його продовжити до 2022 року. Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тис. договорів на загальну суму 29 млрд грн.
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