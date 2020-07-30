"Нафтогазу" передали арештовані акції компанії, якою володів "Газпром"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передала "Укртрансгазу" акції компанії "Газтранзит" (частка 40,2%), яка належала "Газпрому".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Агентство зіштовхнулось зі значним опором та протидією зі сторони власника і пов’язаних з ним осіб, які своїми діями намагались завадити передачі акцій.

"Завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ "Укртрансгаз", яке отримало право управляти арештованими акціями, про що внесено відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів", - йдеться у повідомленні.

Відтепер надходження від управління арештованими акціями "Газтранзиту" перераховуватимуться до державного бюджету.

Нагадуємо:

У 2016 році АМКУ оштрафував "Газпром" на понад 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України.

У 2017 році суд зобов’язав "Газпром" виплатити в держбюждет України понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відтак, 40,2% акцій "Газпрому" в "Газтранзиті" продали 29 січня 2019 року на фондовій біржі ПФТС за ціною 41 млн грн.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, початкова оцінка акцій становила понад 630 млн грн. Утім, пізніше ТОВ "Ніка-Експерт" зробило ще одну оцінку, після якої вартість акцій різко знизилась до 40 млн грн, хоча щорічний нерозподілений прибуток вказаної компанії перевищував 100 млн грн. Відтак, коли акції продали за 41 млн грн, знижка становила 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн грн доходу, пише видання.

На момент, коли 40,2% акцій "Газтранзиту" купив венчурний фонд "Голдмен", кінцевим бенефіціаром фонду був Андрій Нестеренко.

17 січня 2020 року акції "Голдмену" в "Газтранзиті" визнані речовим доказом у кримінальному провадженні і арештовані.

"Газтранзит" було створено у 1997 році для розширення пропускної здатності газотранспортної системи України для збільшення об’ємів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Раніше 40,2% "Газтранзиту" належали "Нафтогазу", 19,5% – турецькому "Турусгазу", а ще 40,2% – російському "Газпрому".

Економічна правда