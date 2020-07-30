Справа Новака: НАБУ і САП оголосили ще одну підозру

НАБУ і САП повідомили бенефіціару групи компаній, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні ексголові Укравтодору Славоміру Новаку неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

При цьому, у відомстві не називають прізвища підозрюваного.

"Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб", - додали в НАБУ.

Раніше 5 особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:

колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину - в.о. голови Укравтодору);

двом громадянам Польщі;

іноземному громадянину, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;

колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

"НАБУ та САП зафіксували три епізоди, які можуть свідчити про ймовірне отримання колишнім керівником Укравтодору неправомірної вигоди. Всі ці випадки пов’язані з ухваленням рішень про використанням коштів, наданих міжнародними фінансовими організаціями у вигляді кредитів на ремонт українських доріг.

Загальна сума кредитних коштів, які злочинна група використала як привід для отримання неправомірної вигоди від компаній у сфері дорожнього господарства, перевищує 270 млн євро", - нагадали у відомстві.

Нагадаємо:

22 липня Районний суд Варшави заарештував на три місяці колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака та Яцека П., якого слідство вважає його спільником.

21 липня прокуратура Варшави висунула звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Додатково Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві у наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. заслухали звинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак, колишній міністр транспорту в уряді "Громадянської платформи", очолював державне агентство України - Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Відносно колишнього міністра ведуться окремі розслідування в Польщі і Україні, а доказами обмінюється спеціальна група слідчих.

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Економічна правда