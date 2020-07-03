Екскерівника Фонду держмайна судитимуть через збитки майже на пів мільйона

До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього керівника Фонду державного майна – він обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що експосадовець, перебуваючи на посаді начальника регіонального відділення Фонду, погодив призупинення нарахування орендної плати, чим незаконно змінив умови договорів оренди на користь третіх осіб. Згідно з висновком судово-економічної експертизи це завдало збитків державі на суму 420 тис грн.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.