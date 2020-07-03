Рада розглядає звільнення голови Антимонопольного комітету

Верховна Рада почала розгляд звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, заяву про яку він подав за власним бажання і потім намагався відкликати.

Про це йдеться на засіданні парламенту.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

"Станом на сьогодні в парламенті дійсною залишається лише перша заява про відставку", - Разумков.

Самого Терентьєва на засіданні немає.

Економічна правда