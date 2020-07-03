Смолій - депутатам: Моя відставка це протест і червона лінія

Голова Національного банку України Яків Смолій заявляє, що його заява про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ.
Джерело: засідання Верховної Ради
Пряма мова Смолія: "Тиск (політичний – ред.) це антонім для ефективного діалогу. Розмова, де один говорить про економіку та фінанси, а інший лише чує свої політичні інтересу, приречена на поразку.
Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.
Наразі команда правління і кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб президент, уряд та політики налагодили ефективну взаємодію із НБУ".
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Передісторія:
- 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
- 2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
- Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.