Смолій - депутатам: Моя відставка це протест і червона лінія

Голова Національного банку України Яків Смолій заявляє, що його заява про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова Смолія: "Тиск (політичний – ред.) це антонім для ефективного діалогу. Розмова, де один говорить про економіку та фінанси, а інший лише чує свої політичні інтересу, приречена на поразку.

Чи означає моя відставка, що незалежність НБУ вдалося зламати? Ні. Це протест, це сигнал, це попередження, це червона лінія. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Наразі команда правління і кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Однак вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб президент, уряд та політики налагодили ефективну взаємодію із НБУ".

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Передісторія: