Гривня на міжбанку, "чорному" та готівковому ринках зупинила падіння

3 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США -27,17 - 27,20 гривні;

Євро – 30,54 - 30,57 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,97 – 27,30 гривні. Євро купують по 30,08 гривні, продають по 30,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,01 - 27,14 гривні, євро - 30,14 - 30,35 гривні.

Рекомендуємо почитати: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадуємо:

2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск".

Нацбанку довелося продати щонайменше 200 мільйонів доларів.

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Економічна правда