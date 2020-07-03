СБУ заблокувала "схему", від якої держава втрачала 2 мільярди на місяць

Служба безпеки провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів господарської діяльності.

Правоохоронці зазначили, що незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. Внаслідок чого держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

У відомстві зазначили, що під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

Українська правда