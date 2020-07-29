Новини 29 липня: ВВП, Doing Business, гроші замість "пакунків малюка"

Про ВВП. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Про Doing Business. Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Про гроші замість "пакунків малюка". Замість "пакунку малюка" батьки зможуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Про готель "Дніпро". Нові власники готелю "Дніпро" також планують через 2-3 роки побудувати у центрі Києва кіберспортивну арену на 10 тисяч осіб "з нуля".

Про інвестиції в Україні. "Відкат" реформ та непрозорість – одні з основних причин можливого відкликання інвестицій в Україні, заявили в ЄБРР.

Ви хочете дізнатися більше?

"Дійні корови" для олігархів та популістів: зміни в державних компаніях під загрозою

Держава досі володіє понад 3,5 тисяч підприємств та близько 10 млн га землі. Чимало було зроблено за останні роки для ефективного управління цим майном, але тривало це недовго. Що свідчить про "відкат" реформ?