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СБУ виявила масштабну контрабанду ліків з Росії

Середа, 29 липня 2020, 17:55
СБУ викрила міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажем у нашій країні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп непідтвердженого походження.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередніми даними, незареєстровані препарати зловмисники з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси.

Одержану продукцію зловмисники продавали в інтернеті та доставляли кур’єрами та сервісами експрес-доставок. Зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 мільйони гривень, документи та гроші. Ліки направлять на експертизу.

Українська правда

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СБУ контрабанда

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