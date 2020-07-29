"Цілком реалістично": у Мінфіні відреагували на урядовий макропрогноз

Затверджений урядом макропрогноз на 2021-2022 рр. Міністерство фінансів вважає реалістичним.

Про це повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Оновлений макропрогноз на 2021 рік цілком реалістичний. Він враховує останні тенденції розвитку економіки, реалії, що склалися на світових ринках унаслідок пандемії COVID-19, і актуальні оцінки перспектив відновлення світової економіки", - прокоментував він.

Документ також передбачає збільшення реальних зарплат на 12,1% завдяки підвищенню продуктивності праці при збереженні відносної цінової стабільності.

"Наразі на основі оновленого макропрогнозу на 2021 рік ми готуємо лист головним розпорядникам для підготовки бюджетних запитів. Далі на нас чекає їхня обробка та узгоджувальні наради. І на початку вересня, як і прописано в Бюджетному кодексі, подамо на розгляд Кабміну проект держбюджету на 2021 рік", - наголосив Марченко.

"Скажімо, за бюджетом цього року: з травня у нас 100-відсоткове виконання бюджетного розпису за доходами, перевиконання в червні. І ось вже кінець липня - ми також очікуємо перевиконання доходів загального фонду держбюджету більше ніж на 4 млрд грн", - додав глава Мінфіну.

За його словами, оскільки в четвертому кварталі цього року уряд очікує поступового відновлення економіки та пожвавлення економічної динаміки у 2021 році, проект держбюджету на 2021 рік повинен мати стимулювальний характер для економіки країни.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Мінекономіки побудувало макропрогноз із врахуванням середньорічного курс гривні 29,1 за долар.