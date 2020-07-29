На дорогах України ще побільшає вимірювачів швидкості TruCAM
З 29 липня на дорогах України з’явиться ще 43 нові ділянки, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM.
Джерело: перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook
Пряма мова: "Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні прилади TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання.
Від сьогодні з'явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM".
Деталі: Місця вимірювання - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг та в місця концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.
Усього на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.
Поліція публікує карту і список з ділянками, де вимірюють швидкість руху.
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