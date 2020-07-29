Шмигаль попросив Кабмін забезпечити Крюківський завод держзамовленням, які пообіцяв Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив Мінінфраструктури, Мінекономіки і Мінфін знайти можливість у 2020 році забезпечити Крюківський вагонобудівний завод замовленням ще як мінімум на 70 вагонів.

Про це він сказав під час засідання Кабміну передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчим часом ми разом з представниками заводу, профільними міністрами, "Укрзалізницею" домовилися визначити механізм покупки і запуску ще 70 вагонів.

Прошу найближчим часом міністра інфраструктури Владислава Криклій, Міністерство економіки та Міністерство фінансів провести всі необхідні наради й фактично знайти можливість в цьому році забезпечити підприємство замовленням як мінімум на 70 вагонів. А ми говорили, що це має бути і більше", - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр попросив Мінекономіки розробити підходи, які дадуть можливість вітчизняному вагонобудування отримувати постійні замовлення.

"Ми вчора говорили про 3-5-річний плані, який дасть підприємству відчути себе впевнено і розробляти свої виробничі стратегії. Також прошу це розробити, запропонувати, затвердити спільно з бізнесом і виробниками", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Крюківський вагонобудівний завод вже зробив 20 з 90 пасажирських вагонів для "Укрзалізниця" (УЗ), які, на прохання президента Володимира Зеленського, погодився закупити міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як написав Криклій на своїй сторінці в Facebook, за перші 18 вагонів "Укрзалізниця" вже перерахувала заводу 59 млн грн.

У березні міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

"Мені здається настають часи, коли треба казати конкретні речі.. тому пане міністр я хотів би, щоб ми зараз сказали, що ми дійсно замовимо 3 дизеля і 100 вагонів. Не до 100, а 100", - заявив президент.

"Можна трішке менше? 80-90 - запитав Криклій - Виходячи з фінансового плану, я не знаю як наглядова рада…"

"80-90 не підходить. Давайте тоді не 100, а 90, домовились", - резюмував президент