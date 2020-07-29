Велика приватизація має забезпечити 1 мільярд доларів до бюджету — Шмигаль

Кабмін очікує, що у наступні роки велика приватизація має забезпечити близько 1 млрд доларів надходжень до бюджету.

Про це він сказав під час засідання уряду.

"У нас також є позитивні очікування від великої приватизації, яка у наступні роки має забезпечити близько 1 мільярда доларів надходжень до бюджету, модернізацію підприємств та збільшення кількості робочих місць", - сказав голова уряду.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Пізніше виявилось, що готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Економічна правда