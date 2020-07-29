У Cronvest відбувається другий за тиждень незаконний обшук — власник

У харківському представництві заставного сервісу Cronvest, відбувалися незаконні обшуки.

Про це під час прямого ефіру у Facebook повідомив голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду FinStream та власник Cronvest Сергій Позняк передає Бізнес.

За його словами, це вже другий за останні п’ять днів обшук у офісах компанії.

"Мене, як власника цієї компанії та бренду, всередину не пустили. У приміщенні зараз знаходяться наші працівники. Їх не випускають. Вікна, через які можна було б хоч щось побачити, навіщось закрити. Я зараз переживаю, щоб там не повторилася якась "кагарликівська схема". Ось так у нас ставляться до ветеранського бізнесу", — говорить Позняк.

Позняк також повідомляє про обшуки у львівському офісі компанії, які відбулися 24 липня.

За його словами, до офісу прийшли представники Мукачівського управління поліції. Вони ломилися через двері, а "поняті" нападали на людей в офісі.

"Ветеранська спільнота, до якої я, так уже сталося, належу, надзвичайно розгалужена, що дозволяє дуже швидко проводити власні розслідування.

Розслідування показало, що ми маємо справу з шахрайською схемою від самих правоохоронців, спрямованою на вимагання хабаря, і очевидно відпрацьованою багаторазово на інших представниках місцевого бізнесу", — пише Позняк.

Також він зазначає, що обшук розглядає як спробу тиску на бізнес і підставу для вимагання хабаря.

Нагадуємо:

9 липня поліція виконувала обшуки в офісі компанії з виробництва дитячого харчування "Еконія", на заводі та у будинку президента підприємства.