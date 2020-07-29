Всі розділи
Укр / Рус

Румунія і Польща надали додаткові дозволи українським перевізникам

Середа, 29 липня 2020, 14:09
 

Румунія і Польща передали додаткові дозволи для українських перевізників на 2020 рік. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Мініфраструктури.

Міністерство транспорту, інфраструктури та зв’язку Румунії передало 8 тисяч бланків додаткових дозволів на 2020 рік, які найближчим часом будуть доступні для оформлення українським перевізникам в пунктах видачі дозволів.

З них 3 тисяч дозволів призначаються для двосторонніх та транзитних перевезень, 5 тисяч дозволів - виключно для транзитних перевезень. 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що дозволи було доставлено з Бухареста до Києва "у надзвичайно короткі терміни".

Разом з тим до посольства України у Варшаві було доставлено ще 4711 додаткових дозволів Польщі. Найближчим часом вони будуть передані в Україну. 

З них універсальних дозволів Євро-3 - 2 817, універсальних дозволів Євро-4 – 452 та універсальних дозволів Євро-5 - 1 442.

Міністерство інфраструктури України зазначило, що продовжує діалог з польськими колегами щодо досягнення консенсусу в питанні збільшення квоти дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Польща Румунія авто

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Польщі офіційно висунули звинувачення екскерівнику Укравтодору 21 липня 2020, 11:39
За місяць кількість пропозицій по роботі за кордоном для українців збільшилась на 20% 20 липня 2020, 13:58
У Польщі за підозрою в корупції затримали екскерівника "Укравтодору" Новака 20 липня 2020, 09:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!