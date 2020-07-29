"Газпром" де-юре перестав володіти судном, здатним добудувати "Північний потік-2". Новий власник невідомий

Трубоукладач "Академік Черський", єдине судно в РФ здатне добудувати "Північний потік-2" перестав належати до групи "Газпрому", випливає з квартального розкриття монополії.

Про це повідомляє РБК.

Є ймовірність, що компанія скористалася правом не розкривати частину даних на підставі санкцій ризику. Таке право дано постановою уряду РФ від 4 квітня 2019 рок

Повідомляється, що судно продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на логістичній базі Nord Stream 2.

На початку червня повідомлялося, що "Академік Черський", до початку 2020 року числився в складі ТОВ "Газпром флот", знаходиться у власності АТ "Самарський теплоенергетичний майновий фонд" (СТМФ). Цей фонд в кінці березня 2020 року змінив "прописку" з Самари на Санкт-Петербург. Інших судів у власності СТМФ не значиться.

Станом на 31 березня СТМФ входив до групи "Газпрому", слід було зі списку афілійованих осіб монополії. У новому списку станом на 30 червня його вже немає.У той же час СТМФ все ще чинна юридична особа і назви не міняла, випливає з виписки з реєстру юросіб РФ на 28 липня.

Це означає, що в другому кварталі фонд змінив власника (після чого поміняв і гендиректора: ним став Олександр Смелков замість Андрія Тимофєєва).

СТМФ вважається непублічним акціонерним товариством і тому не зобов'язаний розкривати поточних учасників.

"Опублікований актуальний список афільованих осіб "Газпрому" - за станом на 30 червня. "Самарського теплоенергетичного майнового фонду" в ньому немає", - підтвердив РБК офіційний представник концерну Сергій Купріянов.

Джерело в газовій монополії 1 червня повідомляло РБК, що в "Газпромі" вважають, що "санкційні ризики в зв'язку з роботою судна нівельовані".

Трубоукладач "Академік Черський" до початку 2020 року фігурував на сайті ТОВ "Газпром флот" в складі його експлуатаційного флоту. Там же були вказані суду постачання "Остап Шеремета" і "Іван Сидоренко".

Тепер два останніх більше не фігурують в складі "Газпром флоту". З виписки з Російського морського регістра судноплавства відомо, що обома володіє АТ "Нобіліті".

Ця компанія, яка також не зобов'язана розкривати своїх власників, була створена в кінці квітня 2020 року, випливає з реєстру юросіб РФ.

Засновниками "Нобіліті" зі статутним капіталом 2 млн руб. виступають компанії "ССЕ Лімітед" (25%) і "Нафтовий дім" (75%).

У Російському міжнародному реєстрі суден власником кораблів постачання раніше значився "Газпром", але 9 липня обидва вже були виключені з реєстру (причина не вказана).

Компанії Nord Stream 2, що належить "Газпрому", залишилося добудувати близько 6% газопроводу "Північний потік-2", переважно в водах Данії