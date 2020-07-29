Зеленський змінив держуповноваженого-заступника голови АМКУ

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив Ніну Сидоренко з посади заступника голови АМКУ - державного уповноважного та призначив на цю посаду Наталію Буроменську, яку перед тим звільнив із посади державного уповноваженого АМКУ.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Буроменську призначили державним уповноваженим АМКУ 31 липня 2019 року. До цього вона з липня 2016 року по серпень 2019 року працювала начальником договірно-правового відділу ПрАТ "ВФ Україна".

Сидоренко на посаду держуповноваженого-заступника голови АМКУ призначили влітку 2015 року.

У 2005 – 2010 роках була юристом АО "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", з 2010 року працювала старшим юристом, генеральним директором ТОВ "Петерка та Партнери".

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську новим керівником Антимонопольного комітету.

3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Економічна правда