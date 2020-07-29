Курс валют на 29 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,69 - 27,71 гривні;
Євро – 32,56 - 32,59 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,57 – 27,83 гривні. Євро купують по 32,03 гривні, продають по 32,57 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,74 гривні, євро - 32,20 - 32,24 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 27,69 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,45 євро (на 28 липня - 32,60 гривні).
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.
Економічна правда
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