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Гривня зміцнилась до долара та євро

Вівторок, 28 липня 2020, 18:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 27,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,45 євро (на 28 липня - 32,60 гривні).

Нагадуємо:

28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,66 - 27,68 гривні.

28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.

Економічна правда

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