Гривня зміцнилась до долара та євро
Вівторок, 28 липня 2020, 18:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 29 липня на рівні 27,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,45 євро (на 28 липня - 32,60 гривні).
Нагадуємо:
28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,66 - 27,68 гривні.
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,73 гривні.
Економічна правда
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