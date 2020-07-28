Митниця і Податкова проведуть інтеграцію своїх інформаційних систем
Державна митна служба та Державна податкова служба інтегрують свої інформаційно-телекомунікаційні системи та інших інформаційні ресуриси для надання якісних е-сервісів платникам.
Про це повідомляє прес-служба Податкової.
"Так, для спрощення ведення Держмитслужбою реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів Держмитслужби, на сьогодні в автоматизованому режимі забезпечується взаємодія Реєстру з Єдиним банком даних про платників податків – юросіб та Державним реєстром фізосіб – платників податків, які ведуться ДПС", - йдеться у повідомленні.
Тепер при взятті на облік в ДПС особи, яка здійснює операції з товарами, будуть надаватися відомості з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua