Митниця і Податкова проведуть інтеграцію своїх інформаційних систем

Державна митна служба та Державна податкова служба інтегрують свої інформаційно-телекомунікаційні системи та інших інформаційні ресуриси для надання якісних е-сервісів платникам.

Про це повідомляє прес-служба Податкової.

"Так, для спрощення ведення Держмитслужбою реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів Держмитслужби, на сьогодні в автоматизованому режимі забезпечується взаємодія Реєстру з Єдиним банком даних про платників податків – юросіб та Державним реєстром фізосіб – платників податків, які ведуться ДПС", - йдеться у повідомленні.

Тепер при взятті на облік в ДПС особи, яка здійснює операції з товарами, будуть надаватися відомості з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб.

Економічна правда