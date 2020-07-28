Ініціатива змін закону про держзакупівлі може зіпсувати саміт Україна-ЄС – віцепрем'єрка

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що законопроєкт про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом може мати негативний вплив на саміт Україна-ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю "Сьогодні".

Віцепрем’єрка наголосила, що законопроект в поточній редакції суперечить нашим міжнародним зобов’язанням.

"Буду дуже сподіватися, що він не матиме негативного впливу на саміт Україна-ЄС, який відбудеться за участі президента" - сказала Стефанішина.

За її словами, українська сторона нетерпінням очікує цього саміту, щоб нарешті анонсувати великі рішення, "визначитися з тим, що таке інтеграція до внутрішнього ринку ЄС, домовитися про підписання Угоди про спільний авіаційний простір, анонсувати результати наших "промислових і енергетичних безвізів".

"А такі рішення (розгляд законопроекту про локалізацію виробництва – ред.) фактично ставлять під загрозу всю роботу, яка триває протягом року для того, щоб президент зміг зафіксувати свої політичні домовленості на рівні саміту. Євроінтеграція завжди програє популістським ініціативам. Міжнародні зобов’язання теж. ЄС, НАТО, СОТ – це гра в довгу. Тут немає простих рішень, на відміну від класних слоганів, які можна вийти і просто сказати на камеру" - заявила Стефанішина.

Разом з тим, віцепрем’єрка зазначила, що не схильна переоцінювати значення цього законопроєкту.

"Моє припущення – закон просто не буде застосовуватися до країн СОТ і ЄС. Наші міжнародні зобов’язання передбачають інші умови роботи в сфері держзакупівель" - пояснила вона.

Як повідомлялося, уряд на тлі попереднього схвалення в Раді суперечливого законопроєкту про локалізацію держзакупівель розглядає можливість ухвалити свою схожу постанову, але наразі домовився з ЄС провести її експертизу на відповідність Угоді про асоціацію.

Під час візиту в Брюссель прем’єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що останні зміни до закону про держзакупівлі суперечать асоціації з ЄС.

Європейська правда