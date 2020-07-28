Крюківський завод вже зробив 20 з 90 вагонів для УЗ, на яких наполягав Зеленський

Крюківський вагонобудівний завод вже зробив 20 з 90 пасажирських вагонів для "Укрзалізниця" (УЗ), які, на прохання президента Володимира Зеленського, погодився закупити міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль передає Інтерфакс-Україна.

"З 90 вагонів 20 вже зроблені. За 18 з них з сьогоднішнього дня вже проходить оплата - вони відвантажені. Ще два вже також готові - є домовленість з "Укрзалізницею", будуть проведені відповідні наради і знайдений шлях, як вийти із ситуації щодо якості цих вагонів і оплати за них , - сказав він в ході прес-брифінгу під час робочої поїздки на КВБЗ.

Щодо закупівель для УЗ дизель-поїздів прем'єр-міністр зазначив, що "Укрзалізниця" буде купувати такі поїзди, але графік закупівлі буде вирішуватися на спільних нарадах з Міністерством інфраструктури.

"Укрзалізниця" їх купувати буде, у неї є потреба в таких поїздах. На базі Міністерства інфраструктури будемо вести розмову, в якій послідовності і за яким графіком "Укрзалізниця" спільно з КВБЗ зможе купити ці дизель-поїзда", - додав він.

Нагадуємо:

У березні міністр інфраструктури Владислав Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.

"Мені здається настають часи, коли треба казати конкретні речі.. тому пане міністр я хотів би, щоб ми зараз сказали, що ми дійсно замовимо 3 дизеля і 100 вагонів. Не до 100, а 100", - заявив президент.

"Можна трішке менше? 80-90 - запитав Криклій - Виходячи з фінансового плану, я не знаю як наглядова рада…"

"80-90 не підходить. Давайте тоді не 100, а 90, домовились", - резюмував президент.