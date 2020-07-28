Кабмін замінив свого представника в наглядовій раді "Укргазбанку"

Мінфін замінив члена наглядової ради державного "Укргазбанку", який представляє акціонера - Юрія Гелетія замінив Денис Улютін.

Про це йдеться в оголошенні банку.

Зазначається, що Юрій Гелетій, який перебував на посаді члена наглядової ради "Укргазбанку" 1 рік і 4 місяці (як представник акціонера - держави), став заступником голови НБУ.

Замість нього представником держави в наглядовій раді став перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.