Кабмін замінив свого представника в наглядовій раді "Укргазбанку"
Мінфін замінив члена наглядової ради державного "Укргазбанку", який представляє акціонера - Юрія Гелетія замінив Денис Улютін.
Про це йдеться в оголошенні банку.
Зазначається, що Юрій Гелетій, який перебував на посаді члена наглядової ради "Укргазбанку" 1 рік і 4 місяці (як представник акціонера - держави), став заступником голови НБУ.
Замість нього представником держави в наглядовій раді став перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.
Денис Улютін працював першим заступником міністра фінансів з квітня 2020 року.
Нагадаємо:
Рада Національного банку 22 липня призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Його кандидатуру запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.
Економічна правда
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