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Кабмін замінив свого представника в наглядовій раді "Укргазбанку"

Вівторок, 28 липня 2020, 13:56
 

Мінфін замінив члена наглядової ради державного "Укргазбанку", який представляє акціонера - Юрія Гелетія замінив Денис Улютін.

Про це йдеться в оголошенні банку.

Зазначається, що Юрій Гелетій, який перебував на посаді члена наглядової ради "Укргазбанку" 1 рік і 4 місяці (як представник акціонера - держави), став заступником голови НБУ.

Замість нього представником держави в наглядовій раді став перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Денис Улютін працював першим заступником міністра фінансів з квітня 2020 року.

Нагадаємо: 

Рада Національного банку 22 липня призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Його кандидатуру запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Економічна правда

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