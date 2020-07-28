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Герус ініціює законопроєкт щодо вільних економічних зон у шахтарських регіонах

Вівторок, 28 липня 2020, 12:38

Готується проєкт закону щодо впровадження вільних економічних зон у шахтарських регіонах.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на пресконференції в Укрінформі.

"На мою думку, необхідно, щоб у людей був вибір, щоб у людей з'являлися нові робочі місця. Тому я ініціюватиму законопроєкт щодо створення певних вільних економічних зон на базі шахтарських міст і шахтарських регіонів", - сказав Герус.

Цей законопроєкт також має запровадити пільги для приєднання до електричних та газових мереж.

"Таким чином ми хочемо стимулювати появу нових підприємств, нового бізнесу, нових робочих місць. Саме у цьому полягає правильна трансформація шахтарських регіонів", - підсумував народний депутат.

Нагадуємо:

Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя цього року, становить 3 млрд грн.

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шахти

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