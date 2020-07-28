Facebook подав до суду на антимонопольні органи ЄС

Американський технологічний гігант Facebook подав позов проти регуляторів ЄС з приводу доступу до документів компанії в рамках триваючого антимонопольного розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

З минулого року правоохоронні органи ЄС перевіряють Facebook на предмет практики, пов'язаної з використанням даних в додатках, а також перевіряють, як компанія управляє своїм онлайн-ринком.

В ході поточних розслідувань ЄС з'ясувалося, що Facebook апелює до права Комісії на доступ до тисяч "нерелевантних" документів, які містять "вкрай особисту інформацію", підтвердила компанія.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Комісія вимагала доступ до документів Facebook з більш ніж 2500 пошукових потоків, включаючи дуже широкі критерії ключових слів.

"При таких умовах це дасть сотні тисяч документів. Багато з яких будуть містити особисту інформацію, яка абсолютно не стосується справи", - сказало джерело.

Більш того, з моменту початку розслідувань минулого року Facebook надав Комісії понад 300 000 документів, але компанія заявляє, що ще тисячі, запитані керівником ЄС, можуть поставити під загрозу конфіденційну особисту інформацію, що не буде сприяти продовженню розслідування.

Джерело додало, що багато документів, зазначених у запиті Комісії, включають такі статті, як медичні записи співробітників, інформація про догляд за дітьми і дані, що стосуються приватних інвестицій і страхування.

За даними ЗМІ, Facebook був готовий розкрити інформацію регуляторам ЄС, але тільки в форматі так званої "кімнати даних", захищеного віртуального середовища, заповненого конфіденційною інформацією, яка не може бути скопійована або збережена третьою особою, яка має доступ.

Однак два джерела підтвердили, що Комісія відмовилася від можливості доступу до документів в цьому форматі, натомість зажадавши передачі копій.

В результаті Facebook оскаржив запити Комісії в Загальному суді ЄС, подавши 15 липня скаргу, стверджуючи, що вимоги виходять за рамки антимонопольного розслідування та непропорційні тому, що необхідно для проведення поточних розслідувань.

Зі свого боку, представник Комісії заявив, що виконавча влада буде "захищати свою справу в суді" і що "розслідування можливої антиконкурентної поведінки Facebook триває".

Європейська правда