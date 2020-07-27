Всі розділи
Укр / Рус

НБУ продовжив спрощену реструктуризацію кредитів через карантин

Понеділок, 27 липня 2020, 15:01
 

Нацбанк продовжив до 30 листопада дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, які здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З групової оцінки кредитного ризику не будуть вилучатися кредити, умовами реструктуризації за якими передбачено здійснення платежів з періодичністю рідшою, ніж або в обсязі меншому, ніж передбачені вимогами Положення №351.

Крім того, для неперервності кредитної підтримки державного сектору передбачено право банків під час оцінки кредитного ризику за кредитами, наданими органам держвлади та органам місцевого самоврядування (боржники – бюджетні установи), не брати до уваги інформацію щодо стану виконання ними дохідної частини бюджету у 2020 році", - пояснили в НБУ.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ кредит карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський запевнив керівництво ЄБРР, що Нацбанк залишиться незалежним 24 липня 2020, 15:37
Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ 23 липня 2020, 17:10
У Нацбанку планують до кінця року не знижувати облікову ставку 23 липня 2020, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!