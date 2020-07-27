НБУ продовжив спрощену реструктуризацію кредитів через карантин

Нацбанк продовжив до 30 листопада дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, які здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"З групової оцінки кредитного ризику не будуть вилучатися кредити, умовами реструктуризації за якими передбачено здійснення платежів з періодичністю рідшою, ніж або в обсязі меншому, ніж передбачені вимогами Положення №351.

Крім того, для неперервності кредитної підтримки державного сектору передбачено право банків під час оцінки кредитного ризику за кредитами, наданими органам держвлади та органам місцевого самоврядування (боржники – бюджетні установи), не брати до уваги інформацію щодо стану виконання ними дохідної частини бюджету у 2020 році", - пояснили в НБУ.

Економічна правда