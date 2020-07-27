В Міненерго розповіли, скільки коштів з держбюджету виділили на зарплати шахтарям за півроку

Обсяг коштів бюджету України, спрямованих на зарплати шахтарям за перше півріччя цього року, становить 3 млрд грн.

Про це заявила в. о. міністра енергетики Ольга Буславець передає Інтерфакс-Україна.

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Загалом за півроку з держбюджету було спрямовано на зарплати майже 3 млрд грн", - зазначила Буславець на брифінгу в Києві у п'ятницю.

При цьому вона уточнила, що заборгованість із зарплати (не бюджетна - ред), яка залишилася, становить трохи більше ніж 200 млн грн.

"Ці борги будуть погашені за рахунок реалізації вугільної продукції, яку нам вдалося стабілізувати", - наголосила Буславець, зазначивши, що "нам вдалося повернути шахтарів із мітингів на роботу".

Нагадуємо:

Станом на 21 липня "Центренерго" перерахувала понад 143 млн грн вугледобувним підприємствам у рамках виконання плану погашення заборгованості.