На Київщині через спалах африканської чуми знищили майже 4 тисячі свиней

На свинофермі ТОВ "Агрофірма "Глушки" (с. Глушки Білоцерківського району Київської області) для уникнення розповсюдження та ліквідації спалаху африканської чуми свиней знищили 3,77 тисяч свиней.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що африканську чуму свиней було підтверджено лабораторно 22 липня Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) під час дослідженні матеріалу двох трупів свиней, які належать агрофірмі.

З 23 липня ввели карантин, територія свиноферми "Глушки" визначена епізоотичним осередком із африканської чуми свиней.



"Станом на 24 липня в рамках плану заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації АЧС здійснено умертвіння 3765 свиней безкровним методом та спалено у визначеному рішенням ДНПК (територія ТОВ Агрофірма "Глушки") місці разом із виявленими 22 трупами тварин", - йдеться у повідомленні.

"Наразі Головне управлінням Держпродспоживслужби в Київській області продовжує вживати заходи з локалізації та недопущення розповсюдження захворювання відповідно до вимог Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней", - додали у відомстві.





Економічна правда