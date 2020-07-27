У Баварії через спалах коронавірусу підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро

Федеральна німецька земля Баварія прийняла рішення посилити контроль за дотриманням гігієнічних норм на підприємствах, а порушників штрафуватимуть на суму до 25 тисяч євро.

Про це оголосив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

За словами Зедера, всі компанії будуть перевірятися на дотримання гігієнічних норм з ще більш короткими інтервалами. Такі перевірки можуть проводитися без попереднього повідомлення як вдень, так і вночі.

Штрафи за порушення будуть збільшені вдвічі до 25 000 євро. Крім того, всі сезонні працівники пройдуть тестування.

"Коронавірус ще не закінчився. Коронавірус повільно повертається. Тому важливо забезпечити, щоб кілька випадків поступово не стали другою хвилею інфекцій. Обережність має залишатися першочерговим пріоритетом", - сказав Зедер.

Крім того, Баварія створить центри для проведення тестів на коронавірус на прикордонних переходах та залізничних станціях.

Для тих, хто повертається з відпустки, центри будуть створені на трьох великих прикордонних переходах та на головних залізничних станціях Мюнхена та Нюрнберга. Тести будуть добровільними.

Баварія вже пропонує безкоштовні добровільні тести в аеропортах Мюнхена та Нюрнберга.

Нагадаємо, на одній фермі у баварському районі Дінгольфінг-Ландау коронавірус виявлений одразу у 174 сезонних працівників, серед яких є і українці.

Європейська правда