Мінекології планує залучити інвесторів до переробки відходів

В уряді планують залучати інвестиції у будівництво об'єктів перероблення відходів.

Про це в ефірі телеканалу "ДОМ" заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, передає "Український капітал".

"Ми розраховуємо на те, що це стане бізнесом - буде вигідно інвестору. Тільки за такої ситуації ми можемо ефективно висувати максимально екологічні вимоги до такого підприємства. Водночас вони виконуватимуть свою функцію - рятувати нас від відходів, в яких ми тонемо", - зазначив міністр.

Абрамовський розповів, що вже спілкувався з інвесторами, які хочуть вкласти гроші в цю галузь. За його словами, уже декілька інвесторів готові будувати підприємства перероблення відходів.

"Такі проєкти є. Я спілкувався з кількома інвесторами, одним дуже великим, який хоче побудувати 5 підприємств в Західній Україні. Потрібно просто допомогти йому такою інвест-нянею, яку анонсував президент", - додав він.

Абрамовський підкреслив, що управління відходами буде відбуватися згідно з "ієрархією", де спочатку сміття буде ставати вторинною сировиною, а вже в кінці - "поховання" відходів.

"Є маса відходів, які можуть використовуватися декілька разів. Вони не виходять з обігу, тільки потрібно правильно ними управляти. Вони мають окремо збиратися, не перемішуватися в одному баку, потім не перемішуватися в одному автомобілі. Такі правила і вводить наш новий законопроєкт рамковий", - пояснив він.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про управління відходами. У ньому, зокрема, йдеться про розгортання муніципального роздільного збирання відходів, а також про створення прозорих умов для залучення інвестицій на побудову сміттєпереробних об’єктів тощо.