США погрожують німецьким підрядникам "Північного потоку-2" – Die Welt

Американська влада посилила тиск на європейських підрядників "Північного потоку-2", з деякими компаніями вже провели відеоконференції, в ході яких "ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню проекту".

Джерело: Die Welt з посиланням на власні джерела

Деталі: за даними видання, США почали проводити конференції з відеозв'язку з представниками європейських фірм-підрядників "Північного потоку-2", в ході яких роз'яснюють негативні наслідки участі в будівництві.

Таких онлайн-зустрічей пройшло вже як мінімум дві, в ході яких з боку США брали участь в цілому 12 чиновників з трьох міністерств: Держдепартаменту, Мінфіну і Міненерго.

Як повідомили виданню джерела, ознайомлені з процесом переговорів, США "дуже ясно дали зрозуміти, що хочуть перешкодити завершенню будівництва трубопроводу". При цьому погрози з боку Вашингтона джерела die Welt назвали "дуже і дуже серйозними".

Європейським компаніям та їх банкам у разі участі в будівництві загрожує заборона на доступ до ринку США, а також обмеження на в'їзд в країну для працівників цих фірм.

Німецький державний департамент підтвердив виданню, що Федеральне міністерство закордонних справ знає, що американська сторона веде переговори з німецькими компаніями.

Нагадуємо:

Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Українська правда