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Франція запроваджує тест в аеропорту для мандрівників з 16 країн

П'ятниця, 24 липня 2020, 18:35
 

Франція вимагатиме здати тест на коронавірус в аеропорту для мандрівників, які прибувають із 16 країн, визнаних "ризиковими".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив прем’єр Франції Жан Кастекс.

Йдеться про громадян або резидентів Франції, які повертаються додому, тому що для всіх інших громадян з "ризикових" країн в’їзд до Франції залишається забороненим.

У "червоному списку" - США, Алжир, Марокко, Сербія і Чорногорія, Туреччина, Ізраїль, ОАЕ, Катар, Кувейт, ПАР, Індія, Бразилія, Чилі, Мексика та Перу.

Тест потрібно буде здавати в аеропорту після прибуття. На такий крок пішли через те, що в деяких країнах доступ до тестів ускладнений.

Вимогу збираються запровадити з наступного тижня, або з початку серпня.

Нагадаємо, 16 липня Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, чиїм мешканцям дозволений в’їзд до Євросоюзу у зв’язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією на їхній території. Жодної нової країни до списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

Європейська правда

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Франція коронавірус авіа

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