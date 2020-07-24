МАУ до 15 серпня скоротить польоти до країн ЄС через продовження обмежень на поїздки

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" до 15 серпня скоротить заплановані рейси у зв'язку з продовженням заборони на вільний перетин кордонів Шенгенської зони для громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це оголосили у пресслужбі авіакомпанії.



"У зв'язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на два тижні для третіх країн, зокрема для України, "МАУ" скорочує польотну програму на відповідний період", - зазначають у повідомленні.

Водночас, у списку не тільки рейси до країн ЄС.

До 15 серпня повністю скасовують рейси до Ларнаки, Берліну, Тбілісі, Праги, Відня і Кишинева.

Ще частину здійснюватимуть один раз на тиждень замість декількох: за маршрутами Києва до Ніцци, Риму, Мілану, Неаполя, Мюнхена, Мадриду та Барселони.



Нагадаємо, 16 липня Рада ЄС оновила перелік "безпечних" третіх країн, чиїм мешканцям дозволений в’їзд до Євросоюзу у зв’язку зі сприятливою епідеміологічною ситуацією на їхній території. Жодної нової країни до списку "безпечних" ЄС вирішив не додавати.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього вівторка зазначав, що МЗС веде перемовини з державами-членами Шенгенської зони про дозвіл на перетин кордонів для громадян України, однак прогрес у цьому питанні є обмеженим.

Європейська правда