На всіх авіарейсах в ЄС маски будуть обов'язковими для пасажирів від 6 років

Міністри транспорту країн Європейського Союзу досягли угоди про санітарні заходи, що застосовуються до літаків, що здійснюють рейси на континенті.

Про це заявив німецький міністр транспорту Андреас Шоєр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SudInfo.

Одним з головних правил буде обов'язкове носіння масок для обличчя усіма пасажирами старше 6 років.

Інші заходи, прийняті під час наради з відеоконференції, включають зобов'язання частіше дезінфікувати літак, покращувати інформування пасажирів і забезпечувати безпечну відстань, навіть якщо це призводить до довгих черг.

Більшість авіакомпаній вже зобов'язують пасажирів носити маски під час посадки в літак і на борту літака, але діти часто звільняються від цієї вимоги.

Маски також є обов'язковими в багатьох європейських аеропортах.

Нагадаємо, Бельгія з суботи запровадить "масковий режим" у громадських місцях, у Франції така вимога діє вже з 20 липня.

Європейська правда