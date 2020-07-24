Як змінились заробітні плати в українських компаніях – дослідження

Половина опитаних компаній планує проводити або вже провела регулярний перегляд заробітних плат без змін, а майже третина (23%) відтермінувала перегляд хоча б для однієї категорії персоналу.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели "Делойт" в Україні та Американська торгова палата в Україні.

"Частіше за все зменшення відсотку перегляду заробітних плат відбувалося для топ-менеджерів та працівників офісу, а збільшення відсотку – працівникам виробництва.

Переважна більшість респондентів позапланово не підвищувала і не зменшувала рівень заробітних плат", - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що половина компаній-респондентів, де існує програма короткострокового стимулювання, планує виплачувати бонуси співробітникам без змін.

"Понад 80% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину і лише 9% ще не займалися його розробкою.

Зокрема, в якості посткарантинних дій більшість опитаних організують офісне приміщення для можливості соціального дистанціювання співробітників, посилять заходи безпеки, забезпечать працівників додатковими засобами захисту, а також дозволять працювати з дому", - свідчать результати опитування.

Водночас 64% відсотки компаній планують підтримувати поточну чисельність персоналу і лише 14% опитаних зазначили, що будуть вдаватися до скорочень персоналу в рамках хоча б однієї категорії співробітників.

При цьому, 44% респондентів вважають, що їхня організація буде здатна виконати наявний план діяльності на 2020 рік.

Більше половини (63%) організацій планують або вже провели перегляд цілей на місяць/квартал/рік для персоналу у зв’язку з пандемією та спадом економіки.

Опитування проводили у період з 1 по 19 червня. У ньому взяли участь 22 компанії. Серед респондентів – майже половина (45%) топ-менеджерів та HR-директорів, 36% керівників середньої ланки і HR-менеджерів, а також старші HR-фахівці, HR-фахівці та представник фінансової функції.

Економічна правда