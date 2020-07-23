Європарламент відхилив домовленість лідерів ЄС щодо бюджету на 7 років

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій висловлена критична позиція щодо домовленості Європейської Ради про семирічний бюджет ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після кількох годин дебатів резолюцію підтримали 465 євродепутатів, 150 проголосували проти і 67 утрималися.

Євродепутати незадоволені скороченням фінансованих ЄС програм в довгостроковому бюджеті блоку, а також проти слабкої прив'язки виділення коштів до відповідності країн нормам верховенства закону.

"Парламент сильно шкодує, що Європейська рада значно послабила зусилля Комісії та парламенту щодо підтримки верховенства права, основних прав та демократії в рамках бюджету та плану відновлення", - йдеться у резолюції.

Пропозиція про бюджет в 1,074 трлн євро набагато нижче тієї, що вимагав парламент.

Євродепутати в принципі привітали рішення про створення фонду для допомоги економіці ЄС, але їх не влаштовують "масові скорочення" в бюджеті в галузі охорони здоров’я, досліджень та освітніх програм, захисту клімату та діджиталізації, а також у зовнішній та міграційній політиці.

Депутати Європарламенту відхилили компроміс, досягнутий на саміті ЄС, "у його нинішній формі".

У резолюції підтверджується готовність парламенту негайно вступити в переговори з Єврокомісією та Радою щодо вдосконалення угоди та встановити умови для згоди на її ухвалення.

Все галузеве законодавство, необхідне для спрямування коштів до фонду, залежить від міжвідомчих переговорів між ними.

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці 21 липня досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.

Європейська правда