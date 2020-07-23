Єврокомісія: Київ може виконати вимоги отримання 600 млн євро вже до кінця року

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вважає, що Україна може виконати вимоги надання макрофінансової допомоги (МФД) вже до кінця поточного року.

Про це він заявив в Брюсселі на спільному брифінгу з українським прем’єром Денисом Шмигалєм після підписання угоди та меморандуму про МФД.

Домбровскіс наголосив, що перші 600 млн євро із допомоги, загальна сума якої складає 1,2 млрд євро, Україна отримає без виконання додаткових вимог, однак наступний транш буде обумовлений здійсненням реформ.

Втім, у Брюсселі розраховують, що виконання умов надання коштів може бути швидким.

"Йдеться суттєвою мірою про продовження тих реформ, які Україна виконувала останнім часом, наприклад тих, що стосуються держу правління та верховенства права, ефективного використання державних коштів, управління держпідприємствами тощо", - заявив віце-президент ЄК.

"Ми вважаємо, що ці умови можуть бути виконані до кінця поточного року", - наголосив віцепрезидент ЄК.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про умови, терміни та ставку позики на суму 1,2 млрд євро, яку має отримати Україна.

Європейська правда