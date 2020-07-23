Зрозуміти економіку можна просто – є комікси

Невже економіка тільки для економістів ?!

У більшості людей слова "економіка" або "економічна політика" асоціюються з чимось складним та не до кінця зрозумілим, тим, чим би мали займатися, мабуть, економісти...

Але водночас "економіка" є у житті кожної людини, бо щодня доводиться приймати безліч навіть найпростіших економічних рішень, у тому числі тих, які стосуються заробітку грошей чи споживання різних товарів або послуг.

Щодня виникає потреба взаємодіяти з різними інституціями: закладами освіти, лікарнями, органами влади — а тим часом усі вони є частиною економічного життя країни.

І що важливо — кожні п’ять років ми обираємо політиків, які часто пропонують нам чудові економічні перспективи, а в кінцевому підсумку ми отримуємо зовсім не те, на що сподівалися...

При цьому мало хто замислюється над тим, як усе працює і чому працює саме так, а не інакше.

Тож без розуміння економіки та її принципів не обійтися. Принаймні без розуміння на найпростішому, доступному рівні.

Комікс про економіку – щоб швидко все зрозуміти

Класною альтернативою зануренню в об’ємні праці відомих економістів може стати комікс "Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках".

Намагаючись насамперед самому осягнути головні економічні принципи, автор вирушив у часову подорож, починаючи з найбільш раннього періоду — натурального господарства — та крок за кроком мандруючи історією до наших часів.

Такий екскурс, викладений простою, доступною мовою й у вигляді малюнків, дає змогу кожному читачеві зрозуміти, як з’явилися гроші, розвинулася міжнародна торгівля, як виникали великі міста та розбудовувалися країни.

А ще автор відповідає на запитання, які доволі часто постають перед кожним, хто цікавиться економікою, а саме: як започатковувався великий бізнес і чому малим підприємствам так важко зайняти свою нішу, звідки береться інфляція та чому зростають ціни, як народилася реклама і чому її так багато у нашому житті, чому нас із вами називають споживачами?

І ще на багато різних "чому" можна знайти відповіді у книзі.

Читати, щоб знати, як долати чергову кризу

Пояснення у коміксі побудовано за принципом "від простого до складного", а це допомагає кожному побачити "свою економіку" та зрозуміти "свою роль" у ній. Чому це потрібно?

Можливо, аби бути стійкішими до потрясінь, які прийнято називати кризами.

Тим більше що саме тепер наш світ постав перед черговим економічним випробуванням, спровокованим на цей раз вірусом COVID-19, що змусив на кілька місяців зупинити бізнес-процеси в різних країнах світу.

На жаль, кризи трапляються постійно... Але важливо пам’ятати, що кожний такий виклик — це не лише небезпеки і втрати, а й можливості. Можливості для нових ідей, нових бізнесів, нових облич.

Тепер, коли багато хто з нас, маючи цікаві ідеї, дедалі частіше намагається організувати власну справу, як ніколи важливо розуміти принципи роботи економіки.

Адже жодна добра ідея не гарантує майбутнього успіху, якщо вона не підкріплена знаннями та вмінням вирішувати величезні обсяги щоденних завдань: залучати і розподіляти ресурси, налагоджувати продажі, запускати рекламу, генерувати прибуток, але найголовніше — зацікавити своїм товаром чи послугою споживача.

І якщо є бажання зрозуміти, куди та яким шляхом найкраще йти, то варто спершу вирушити в економічну мандрівку разом з автором коміксу.

Бо комікс допоможе зрозуміти головні принципи функціонування економіки та якнайкраще застосувати їх у власному житті! А шлях та напрям обирати вам!

Мар’яна Кондзелка, директорка Видавництва "Ірбіс Комікси"