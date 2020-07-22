Німецький уряд критикує США за намір розширити санкції проти "Північного потоку-2"

Міністр оборони Німеччини і голова правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що загроза санкцій з боку США щодо учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2" є "несумісною з міжнародним правом".

Про це Крамп-Карренбауер заявила в інтерв'ю DW.

"Коли мова йде про загрозу санкцій з боку США, у уряду Німеччини є чітка позиція про те, що вони не відповідають міжнародному праву", - сказала міністр.

Разом з тим вона заявила, що питання будівництва "Північного потоку-2" буде й надалі обговорюватися з державами-членами ЄС і НАТО.

"Північний потік-2" - це проєкт, який обговорюється в Європейському Союзі, а також в державах - членах НАТО. Так, є побоювання, що Німеччина може стати занадто залежною від російського газу, але це питання ми можемо вирішити. Також це стосується проблем і обґрунтованих інтересів України і Польщі, які повинні бути узгоджені в контрактах", - пояснила Крамп-Карренбауер.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео 16 липня оголосив про намір скасувати виключення з санкцій для російського газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини, яке досі звільняло трубопровід від заходів, передбачених законом CAATSA (закон "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій").

Відповідно, під санкції можуть потрапити особи, які станом на цей час беруть участь у фінансуванні, будівництві, прокладанні труб чи інших послугах, пов’язаних з прокладанням "Північного потоку-2" або "Турецького потоку".

Після цього свій протест вже висловили Німеччина та Австрія.

Читайте також Санкції вищого рівня: чи зупинить новий блок США добудову Nord Stream-2

Європейська правда