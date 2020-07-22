Країни ЄС отримають 70% коштів з фонду порятунку економіки в наступні два роки

Країни Європейського союзу отримають більшу частину коштів з так званого фонду порятунку економіки у період 2021-2022 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише іспанське видання El Pais.

70% буде виплачено в 2021 і 2022 роках відповідно до критеріїв розподілу, встановлених Європейською комісією.

Решта 30% будуть виплачені в 2023 році з урахуванням критерію безробіття, встановленого для падіння ВВП в 2020 році і накопичених збитків в період 2020 і 2021 років.

Відзначається, що жодна країна не буде отримувати більше ніж еквівалент 6,8% свого валового національного доходу.

Щоб погасити борг, країни погоджуються шукати нові джерела доходу. Зокрема, в документі йдеться про податок на неперероблені пластмаси, який набуде чинності 1 січня 2021 року; механізм прикордонного регулювання вуглецю, який буде розроблений в першій половині наступного року, і цифровий тариф, який повинен бути введений не пізніше 1 січня 2023 року.

Раніше стало відомо, що Іспанія отримає 140 млрд євро із фонду порятунку економіки ЄС, погодженого лідерами на саміті у Брюсселі.

Нагадаємо, лідери ЄС рано вранці 21 липня досягли домовленості про фонд відновлення економіки після пандемії обсягом 750 млрд євро і наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом понад 1 трлн євро.

Про досягнення домовленості стало відомо незадовго до 6 ранку у вівторок – на п’ятий день саміту ЄС, який спочатку планувався дводенним. Цей саміт став найдовшим в історії ЄС.

Європейська правда