Помпео прибув у Данію, на столі переговорів - "Північний потік-2"

Держсекретар США Майк Помпео прибув в Данію, де він збирається обговорити газопровід "Північний потік-2" на зустрічі з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен в Копенгагені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Суперечливий газопровід, який Росія прагне завершити, буде транспортувати газ до Європи через Балтійське море. Частина трубопроводу, яку ще слід побудувати, знаходиться в економічних водах Данії.

Минулого тижня Помпео попередив компанії про те, що вони не повинні допомагати Росії завершити трубопровід вартістю майже 11 мільярдів доларів. Палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають закінчити будівництво.

Європейські судна, що прокладали трубопровід, припинили свою роботу в грудні 2019 роки після серії санкцій США, націлених на їх діяльність.

Росія тепер сподівається завершити будівництво, використовуючи свої власні кораблі. Це спонукало Сполучені Штати внести поправку в законопроєкт про витрати на оборону і розширити санкції, включивши туди не тільки судна, але і будь-які компанії, що допомагають Росії.

Санкції ще має схвалити Сенат США і підписати президент Трамп.

Раніше ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Європейська правда