Нардеп Холодов, що лобіював тютюнові правки, може отримати штраф у кілька тисяч гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило у діях депутата фракції "Слуга народу" Андрія Холодова адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, про що був складений та направлений до суду відповідний протокол.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

НАЗК обвинувачує Холодова не у можливому лобіюванні правок на користь свого бізнесу (цим займається НАБУ), а у конфлікті інтересів нардепа, коли той направляв запит у НАБУ щодо цієї справи.

У НАЗК встановили, що Холодов діяв в умовах "реального конфлікту інтересів", коли відправив офіційне депутатське звернення до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам.

Цьому передувало розслідування у якому журналісти викрили нардепа на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання депутатом інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина, а саме – так званої "тютюнової правки"до закону №1049.

Після публікації матеріалу та звернень депутатів НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем.

У НАЗК вказують на суперечність між приватним інтересом і службовими повноваженнями депутата Холодова: "Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях. (...) депутатське звернення може стосуватися виключно питань, пов’язаних із депутатською діяльністю – наголошують у Нацагентстві, посилаючись на закон "Про статус народного депутата".

НАЗК зазначає, що Холодов вчинив адмінправопорушення, яке передбачає штраф 3400-6400 гривень.

Сам Холодов у поясненнях НАЗК зазначив наступне: "Я виконував обов'язки народного депутата України, а моя зацікавленість полягала лише в тому, щоб НАБУ належним чином виконувало свої зобов'язання перед народом України. Отже, обвинувачення мене у конфлікті інтересів є надуманими та необгрунтованими. Вважаю це політичним тиском".

Окремо, у грудні 2019 року, НАЗК включило Холодова в моніторинг, щоб визначити чи діяв депутат від "Слуги народу" в умовах реального конфлікту інтересів, коли лобіював законодавче нововведення – так звану "тютюнову" правку.

Проте, як повідомило НАЗК "Схеми", у цьому випадку "неможливо однозначно встановити наявність реального конфлікту інтересів"