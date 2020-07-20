Разумков: Українська економіка виходить із кризи, але говорити про серйозне зростання рано

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що економіка України потроху виходить з кризи, але говорити про її серйозне зростання ще рано.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про виконання бюджету, то за останні півтора-два місяці ми бачимо позитивний тренд - якщо до червня виконання бюджету було, якщо не помиляюся, десь 88%, то наразі ми бачимо 92%.

Це демонструє, що економіка потроху виходить з економічної кризи, проте говорити про те, що ми вийшли повністю, що ми можемо говорити про серйозне зростання, як і в усій Європі, як і в усьому світі - я гадаю, що це м'яко кажучи рано", - сказав Разумков.

На думку Разумкова, економічну кризу, з якою наразі зіткнувся світ, "можна порівняти лише з економічними проблемами, які ми бачили після Другої світової війни".

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що є всі підстави вважати, що цьогорічний державний бюджет буде виконаний.







